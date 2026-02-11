Once municipios de las Vegas Altas llevan días sin fibra como consecuencia de las lluvias

La caída de dos torretas de telecomunicaciones entre Entrerríos y Valdivia mantiene desde el pasado jueves sin fibra óptica y con problemas de telefonía móvil a once municipios de la comarca pacense de las Vegas Altas del Guadiana, una incidencia que afecta ya a unos 11.000 vecinos de localidades como Orellana la Vieja, Navalvillar de Pela, El Torviscal o Entrerríos, entre otras poblaciones cercanas.

Según señalan desde los propios municipios afectados, el problema se originó tras las abundantes lluvias de la pasada semana, así como la inundación del terreno, motivos que además han impedido por el momento la reparación directa de las infraestructuras dañadas. Según explicó ayer el alcalde de Navalvillar de Pela y presidente de la Mancomunidad La Serena–Vegas Altas, Francisco Javier Fernández, la falta de comunicaciones está generando importantes dificultades en el día a día de ayuntamientos, comercios y centros sanitarios.

La imposibilidad de utilizar datáfonos, cajeros automáticos o realizar trámites telemáticos ha obligado a muchos vecinos a desplazarse a otras localidades para realizar gestiones básicas, mientras que en los centros de salud se han visto limitados algunos procedimientos administrativos.

Encuentro con Telefónica

Los alcaldes de los municipios afectados mantuvieron este martes una reunión con el director territorial de Telefónica en Extremadura, Manuel Velardo, quien trasladó que la reparación directa no es viable debido a la gran lámina de agua existente en la zona, que en algunos puntos alcanza cerca de un kilómetro. En este sentido, trasladó que la compañía trabaja en un desvío alternativo que conectará el punto afectado con El Torviscal para restablecer progresivamente el servicio hacia el resto de localidades. Los plazos, no obstante, no son definitivos y dependerán del funcionamiento de esta solución provisional.

Además, según han trasladado desde la compañía telefónica a los ediles de los municipios afectados por estas incidencias, tienen previsto poner en marcha un sistema que permita llevarel servicio a estas poblaciones y garantizar así el funcionamiento básico de los centros de salud con Punto de Atención Continuada y reducir el impacto sobre la atención sanitaria.

Noticias relacionadas

De igual forma, algunos vecinos afectados denuncian las dificultades generadas por la falta de comunicaciones, que impide el funcionamiento normal de comercios, administraciones y servicios públicos desde el jueves de la semana pasada sin que se haya solucionado aún el problema.