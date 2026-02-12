El PP de Villanueva abandona Navisa y el Gobierno local defiende la gestión municipal

El Partido Popular de Villanueva de la Serena ha abandonado el Consejo de Administración de la empresa pública Navisa tras formalizar la renuncia de su portavoz, Manuel Lozano, quien ha justificado la decisión en la falta de confianza en la gestión actual y en la situación generada tras la declaración de incompatibilidad del presidente del órgano.

Gestión ineficiente

Lozano explicó en rueda de prensa que la salida se produjo tras el pleno ordinario de enero y la posterior junta extraordinaria de la empresa, y defendió que el grupo municipal no quiere ser “cómplice” de una gestión que considera ineficiente. Entre los motivos expuestos, señaló los resultados económicos previstos para 2026 y los datos de producción agrícola de la finca municipal, que, a su juicio, reflejan un rendimiento insuficiente. Además, el portavoz popular también criticó la decisión adoptada en pleno de conceder dedicación exclusiva al concejal afectado tras dejar de percibir retribuciones de Navisa, al entender que se mantiene la misma situación económica con cargo al presupuesto municipal.

Respuesta del Ayuntamiento

Por su parte, el gobierno municipal ha rechazado las acusaciones y ha defendido que la situación está plenamente regularizada y respaldada por informes técnicos y jurídicos, sin que exista irregularidad administrativa alguna. El Ejecutivo local acusa al PP de actuar de forma desleal y de generar dudas sobre la empresa pública, y sostiene que el presupuesto y los beneficios de Navisa han aumentado en los últimos años.

El equipo de gobierno ha reclamado responsabilidad institucional y ha reiterado su compromiso con la transparencia y la defensa del interés general frente a lo que considera una estrategia de confrontación política.