Política municipal
El PP de Villanueva abandona Navisa y el Gobierno local defiende la gestión municipal
Los populares jusfican la decisión en la «falta de confianza» en la gestión actual de al empresa pública y dicen que no quieren ser «cómplices»
Samuel Sánchez
El Partido Popular de Villanueva de la Serena ha abandonado el Consejo de Administración de la empresa pública Navisa tras formalizar la renuncia de su portavoz, Manuel Lozano, quien ha justificado la decisión en la falta de confianza en la gestión actual y en la situación generada tras la declaración de incompatibilidad del presidente del órgano.
Gestión ineficiente
Lozano explicó en rueda de prensa que la salida se produjo tras el pleno ordinario de enero y la posterior junta extraordinaria de la empresa, y defendió que el grupo municipal no quiere ser “cómplice” de una gestión que considera ineficiente. Entre los motivos expuestos, señaló los resultados económicos previstos para 2026 y los datos de producción agrícola de la finca municipal, que, a su juicio, reflejan un rendimiento insuficiente. Además, el portavoz popular también criticó la decisión adoptada en pleno de conceder dedicación exclusiva al concejal afectado tras dejar de percibir retribuciones de Navisa, al entender que se mantiene la misma situación económica con cargo al presupuesto municipal.
Respuesta del Ayuntamiento
Por su parte, el gobierno municipal ha rechazado las acusaciones y ha defendido que la situación está plenamente regularizada y respaldada por informes técnicos y jurídicos, sin que exista irregularidad administrativa alguna. El Ejecutivo local acusa al PP de actuar de forma desleal y de generar dudas sobre la empresa pública, y sostiene que el presupuesto y los beneficios de Navisa han aumentado en los últimos años.
El equipo de gobierno ha reclamado responsabilidad institucional y ha reiterado su compromiso con la transparencia y la defensa del interés general frente a lo que considera una estrategia de confrontación política.
- El joven hallado muerto en Badajoz se habría escondido bajo el puente de Palmas tras huir de la policía local
- Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche
- Encuentran sin vida al joven desaparecido en Badajoz
- El Guadiana desborda protagonismo: el buen tiempo devuelve a los pacenses al río
- Somos nativos del Guadiana, estamos acostumbrados a que el agua entre en las casas': vecinos del Camino Viejo de San Vicente
- Investigado un vecino de Badajoz por circular duplicando la velocidad y la tasa de alcohol permitida
- La Alcazaba de Badajoz y Puerta Palmas tendrán gemelos digitales
- La Cuadrilla del Arte: cuchara, memoria y raya