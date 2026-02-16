Denuncian a dos cazadores de Don Benito y Maguilla por abatir ciervos sin autorización

La Guardia Civil ha denunciado a dos vecinos de los municipios pacenses de Don Benito y Maguilla, a los que se les acusa de infringir lo dispuesto en la Ley de Caza de Extremadura al dar dar muerte a dos cérvidos durante una acción cinegética de caza mayor, cuando solo estaba autorizado abatir jabalíes.

Dentro en las actuaciones de servicios preventivos en materia de caza, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Azuaga (Badajoz) evidenció que participantes en una batida autorizada exclusivamente de jabalíes, dentro del Plan de Emergencia Cinegética Temporal por Riesgos Sanitario, celebrada el pasado 8 de febrero en una finca ubicada en el término municipal pacense de Retamal de Llerena, además de dar muerte a jabalíes habían abatido ilegalmente dos ciervos, incumpliendo lo explícitamente autorizado.

Una vez comprobada la existencia legal de la actividad, los agentes procedieron a identificar al organizador y los cazadores que estaban participando en ella, pudiendo indagar y posteriormente averiguar la identidad de las personas que abatieron ilegalmente a los cérvidos, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Ante los citados hechos, a los dos responsables de la acción ilegal se les intervinieron las armas, dos rifles, e instruyeron las correspondientes infracciones administrativas a la Ley de Caza de Extremadura, remitidas a la autoridad competente.