Suceso
Fallece una mujer de 69 años tras ser arrastrado su vehículo en un badén del río Zújar en Campanario
Samuel Sánchez
Una mujer de 69 años ha fallecido este miércoles tras ser arrastrado el vehículo en el que viajaba por el agua en un badén del río Zújar, en las inmediaciones del punto kilométrico 25 de la carretera EX-115, en el término municipal de Campanario, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.
El suceso ha movilizado a efectivos de la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 3.1), personal del Punto de Atención Continuada de Campanario, Guardia Civil, bomberos del CPEI de Don Benito, Cruz Roja y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Por causas que se investigan, el vehículo fue arrastrado por la corriente al atravesar el badén, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvar la vida de la mujer.
- El Seprona pide la documentación de un águila real que ha participado en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- La comparsa Los Lingotes gana el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- La comparsa Sanyati no puede asistir al Gran Desfile de Badajoz
- San Roque no se quedará sin enterrar la sardina; lo asumirá el hostelero Óscar Tejeda: 'Lo tenemos todo preparado
- En directo | Detalles y curiosidades del Gran Desfile de Comparsas del Carnaval de Badajoz
- Todo listo para el Entierro de la Sardina en Badajoz: horarios y ubicaciones
- Un joven de 19 años, herido con arma blanca en una reyerta durante el Carnaval de Badajoz
- Fallece un hombre de 65 tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la calle durante la noche del sábado de Carnaval en Badajoz