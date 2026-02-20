El Canal de Orellana se asegura agua para varias campañas de regadío

La cuenca hidrográfica del Guadiana almacena actualmente el 89,6% de su capacidad total, casi 50 puntos más que en las mismas fechas del pasado año, un dato que cambia por completo el escenario para el sector agrario de cara a las próximas campañas. En el sistema clave para la zona regable de Vegas Altas, los principales embalses presentan cifras especialmente elevadas. Orellana se encuentra al 93%, Zújar al 92% y La Serena alcanza el 97%, rozando prácticamente su llenado técnico.

Este contexto ha sido analizado esta semana durante la reciente visita de la Junta de Gobierno de la Comunidad General de Usuarios (CGU) del Canal de Orellana a la presa de La Serena, donde se puso el foco en la disponibilidad de recursos y en la gestión realizada tras las abundantes lluvias de las últimas semanas.

El presidente de la entidad, Luis Gutiérrez, subrayó que «encuentros como este refuerzan la coordinación institucional y nos permiten comprobar sobre el terreno la importancia de infraestructuras como La Serena, fundamentales tanto para la seguridad como para la planificación agrícola». Asimismo, Gutiérrez incidió además en que «el volumen de agua acumulado aporta tranquilidad y certidumbre al sector agrario de cara a las próximas campañas», en un momento clave para la programación de cultivos como el maíz, el arroz o el tomate.

Margen de planificación

Desde la comunidad de regantes han valorado que la situación actual no solo garantiza la campaña inmediata, sino que ofrece margen para planificar a medio plazo, tras varios años marcados por la incertidumbre hídrica. En este sentido, el presidente añadió que «esta situación favorable demuestra que contar con infraestructuras bien dimensionadas y correctamente gestionadas es fundamental, pero también que debemos seguir apostando por su modernización y por sistemas cada vez más eficientes que nos permitan afrontar con garantías escenarios futuros más exigentes». De hecho, las cifras actuales refuerzan así la estabilidad del regadío en la cuenca media del Guadiana y aportan seguridad tanto a agricultores como a la industria agroalimentaria vinculada a este sistema productivo estratégico para Extremadura.