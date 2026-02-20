Villanueva reparará caminos rurales dañados por las últimas borrascas

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha iniciado un plan integral de reparación de infraestructuras rurales tras los daños ocasionados por las borrascas de lluvia y viento registradas durante las últimas semanas. Las intensas precipitaciones, que han dejado más de 130 litros por metro cuadrado, junto a las crecidas del arroyo de El Molar y del río Guadiana, han provocado deterioros en caminos, cunetas y pistas agrícolas.

Tal y como han manifestado desde el propio consistorio, la concejalía de Agricultura, a través del Servicio de Guardería Rural, ha incrementado su actividad para atender las incidencias generadas por las inclemencias meteorológicas y continúa desarrollando el Plan de Asistencia a Incidencias, centrado en la limpieza de cunetas y desagües. De forma paralela, han puesto en marcha un plan integral que contempla actuaciones en unos 100 kilómetros de pistas y caminos municipales. Los trabajos incluyen la escarificación y refino de la capa de rodadura para eliminar baches, el ruleado de los caminos reparados y el refuerzo y limpieza de cunetas.

Las actuaciones se concentran principalmente en las pistas de la concentración parcelaria Zújar-Villanueva de la Serena, en la zona de La Encomienda y en otros caminos rurales, además de varios tramos próximos al casco urbano.

El concejal de Agricultura, Manuel Mejías, señala que el objetivo es que las infraestructuras rurales estén en las «mejores condiciones posibles» antes del inicio de la campaña de verano, al tiempo que ha solicitado la colaboración y comprensión de los usuarios durante la ejecución de los trabajos en los caminos que se han visto afectados durante este tiempo.

Grietas y baches

De igual forma, esta semana han dado comienzo trabajos de reparación de grietas y baches en distintas calles de la ciudad, unas actuaciones que se han intensificado tras las lluvias registradas en las últimas semanas y que han provocado daños en el firme de varias vías, según detallan desde el consistorio villanovense.

En concreto, los primeros trabajos se están llevando a cabo en las avenidas de Europa y Puerta Serena, así como en la calle José Gallardo, y continuarán en los próximos días por diferentes barrios del municipio.

De igual forma, recuerdan además que los vecinos pueden comunicar incidencias a través del servicio Villanueva Avisa, que permite informar de problemas como baldosas rotas, arquetas sueltas o alumbrado averiado mediante mensajería a través de un número de teléfono habilitado para ello. n