Más de un millón en ayudas a municipios de la comarca

La Asociación para el Desarrollo de las Vegas Altas del Guadiana, (ADEVAG) ha reunido en la Casa de la Cultura de Hernán Cortés a alcaldes, dirigentes de mancomunidades y personal técnico de la comarca con el objetivo de dar a conocer las ayudas a las que pueden optar los pequeños municipios y entidades supramunicipales.

Según han informado desde ADEVAG, el encuentro sirvió para explicar en detalle la nueva convocatoria vinculada al periodo PEPAC 2023-2027, gestionada por el grupo de acción local y resolver dudas sobre los requisitos y procedimientos de acceso a la financiación. En este sentido, las ayudas están dirigidas a ayuntamientos y, como novedad, también a mancomunidades integrales y pedanías, ampliando así el alcance de los fondos disponibles en la comarca.

Durante la sesión se informó de que las subvenciones podrán alcanzar hasta 30.000 euros por solicitante en el caso de ayuntamientos y mancomunidades, mientras que las pedanías podrán optar a un máximo de 15.000 euros por proyecto.

La convocatoria cuenta con una dotación global de 1.020.000 euros y permitirá financiar proyectos impulsados desde el ámbito local. Entre las principales novedades figura la presentación telemática de solicitudes, con un plazo de dos meses desde la publicación del extracto en el DOE.