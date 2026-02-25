Más de 50 empresas participarán en la Feria de las Oportunidades de Villanueva

La VIII edición de la Feria de las Oportunidades abrirá sus puertas este viernes 27 de febrero en el pabellón Juan Hidalgo de Villanueva de la Serena, donde permanecerá hasta el domingo 1 de marzo con la participación de más de medio centenar de empresas de distintos sectores.

La cita, ya consolidada en el calendario comercial de la ciudad, reunirá a firmas de sectores como calzado, joyería, moda de mujer, hombre e infantil, moda deportiva, electricidad, energía solar, hogar, mueble, automoción, alimentación, productos gourrmet, pastelería, queserías e ibéricos, entre otros.

Tal y como señaló ayer martes el edil del ramo, David Díaz, la mayoría de los expositores proceden de la propia localidad, aunque también habrá representación de municipios cercanos y de otros puntos del país. El concejal de Comercio, David Díaz, señaló en este sentido que se trata de «una de las citas más esperadas no solo para el comercio local, sino para el público de toda la comarca».

De igual forma, Díaz detalló que el objetivo de esta feria es «fortalecer y promocionar el comercio de proximidad, atraer visitantes y facilitar la salida del stock de temporada a precios atractivos, además de generar nuevas oportunidades de negocio».

Propuesta completa

Asimismo, el evento contará con probadores, servicio de restauración, ludoteca infantil, ambientación musical, regalos y dulces de bienvenida, así como un photocall vídeo 360 que estará disponible el viernes y sábado desde las cinco y media de la tardehoras y el domingo a partir de las once de la mañana, según han dado a conocer desde la organización del evento.

De igual forma, el domingo a las seis de la tarde se celebrará el sorteo en directo de cuatro lotes de premios: uno de viajes, otro de salud y belleza, un tercero de degustaciones gastronómicas y un cuarto de espectáculos culturales. Para participar será necesario ser mayor de edad, depositar la participación correspondiente y estar presente con el DNI en el momento del sorteo.

En las últimas ediciones, la feria ha superado los 15.000 visitantes, según cifras aportadas por el propio consistorio, el horario de esta edición será de cinco de la tarde a nueve de la noche el viernes; el sábado de diez de la mañana a nueve de la noche y el domingo abrirá desde las diez de la mañana y hasta las siete de la tarde. En definitiva, un certamen en el que el sector comercial de Villanueva de la Serena espera dar salida al stock de meses anteriores y contar con la participación del público.