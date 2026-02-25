Infraestructuras
Impulsan la modernización del ciclo del agua en la comarca
El proyecto incluye la elaboración de modelos matemáticos de las redes de abastecimiento y saneamiento de distintas localidades
Samuel Sánchez
Veolia ha presentado el Plan Director de Abastecimiento para Villanueva de la Serena y los municipios de la Mancomunidad de Vegas Altas, con el objetivo de mejorar la eficiencia, sostenibilidad y calidad del servicio
Según han informado, el proyecto incluye la elaboración de modelos matemáticos de las redes de abastecimiento y saneamiento. La iniciativa permitirá anticipar escenarios de demanda, reducir pérdidas y optimizar inversiones. Según la compañía, se pasará de una gestión reactiva a otra basada en datos y planificación técnica. El plan contempla un análisis integral del sistema, desde la captación hasta el suministro final. También se realizarán mediciones en campo y simulaciones ante posibles emergencias.
- Balance del incendio en la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz: 44 personas atendidas por inhalación de humos
- Los ayuntamientos de la provincia de Badajoz pueden solicitar flores a la diputación
- Alejandría reabre en Cerro Gordo ocho meses después del incendio: 'Emociona ver de nuevo a los clientes; algunos hasta te abrazan
- Trágico accidente en Sagrajas (Badajoz), fallece un motorista al chocar contra una pared
- Venimos a dar un trocito de Badajoz': Marwan emociona en Agüimes y exporta el Carnaval pacense a Canarias
- El PSOE pide al Ayuntamiento de Badajoz soluciones para las carreteras, transporte escolar y el consultorio de Alcazaba
- Herido grave un joven de 29 años en un atropello en Badajoz
- Fallece Jesús Salom, sargento de la base aérea de Talavera la Real y enfermo de ELA