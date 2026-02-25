Impulsan la modernización del ciclo del agua en la comarca

Veolia ha presentado el Plan Director de Abastecimiento para Villanueva de la Serena y los municipios de la Mancomunidad de Vegas Altas, con el objetivo de mejorar la eficiencia, sostenibilidad y calidad del servicio

Según han informado, el proyecto incluye la elaboración de modelos matemáticos de las redes de abastecimiento y saneamiento. La iniciativa permitirá anticipar escenarios de demanda, reducir pérdidas y optimizar inversiones. Según la compañía, se pasará de una gestión reactiva a otra basada en datos y planificación técnica. El plan contempla un análisis integral del sistema, desde la captación hasta el suministro final. También se realizarán mediciones en campo y simulaciones ante posibles emergencias.