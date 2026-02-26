Villanueva cerró el 2025 con 2,5 millones de superávit

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 con un superávit de 2.505.359 euros, según la liquidación presentada en el pleno ordinario celebrado este miércoles 25 de febrero.

La portavoz del equipo de Gobierno, María Lozano, destacó ayer durante la celebración de la sesión plenaria que las cuentas reflejan «estabilidad presupuestaria» superior al millón de euros y un incremento del remanente líquido de tesorería de más de 2,1 millones. Además, subrayó la reducción de la deuda viva en más de un 50 % y un ahorro neto cercano al millón de euros.

En este caso, señalaron que la ejecución del gasto se situó en el 75,14 %, mientras que la de ingresos alcanzó el 82,85 %. Para el Gobierno municipal, estos datos evidencian una gestión “responsable y comprometida” con el futuro de la ciudad. Desde la oposición, el PP criticó que se hayan destinado más de 26 millones de euros a gasto corriente y personal, y cuestionó la baja ejecución en infraestructuras, cifrada en el 26 %. Vox, por su parte, denunció falta de transparencia y una ejecución de inversiones inferior al 35 %.

El pleno aprobó también una modificación técnica del anexo de inversiones de 2026 y dos mociones: una de adhesión al 8M y otra en defensa del sector agrario ante la futura PAC.