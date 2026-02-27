Suceso
Detienen en Villanueva un hombre con cuatro órdenes judiciales y cocaína oculta
Fue arrestado en la calle Castelnovo tras oponer resistencia a los agentes
Samuel Sánchez
La Policía Nacional de Don Benito-Villanueva ha detenido en Villanueva de la Serena a un hombre de 47 años sobre el que pesaban cuatro requisitorias judiciales, tres de ellas de ingreso en prisión, tras localizarlo en una vivienda ocupada ilegalmente donde presuntamente se ocultaba de la justicia y realizaba ventas esporádicas de droga.
El arresto se produjo el pasado 21 de febrero después de diversas informaciones vecinales y de las gestiones realizadas por la brigada local de seguridad ciudadana.
Los agentes establecieron dispositivos de vigilancia y comprobaron que el investigado apenas abandonaba el inmueble, situado en la calle Castelnovo, y extremaba las medidas de seguridad.
Cuando intentaron identificarlo, opuso una fuerte resistencia y fue detenido como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, además de por las requisitorias pendientes.
Durante la intervención, el conductor del vehículo huyó y los agentes hallaron en el interior del turismo más de once gramos de cocaína de gran pureza, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
El arrestado, con numerosos antecedentes, fue puesto a disposición judicial y decretado su ingreso en prisión.
