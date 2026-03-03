Inversiones
Aprobados 3,7 millones para las obras del nuevo polígono de Don Benito
Los trabajos ya han sido adjudicados de cara a un proyecto cuyo montante total de la primera fase supera los siete millones
Samuel Sánchez
La Junta de Extremadura ha adjudicado por 3,7 millones de euros las obras de urbanización de uno de los sectores del que será el nuevo polígono industrial de Don Benito promovido a través de Avante. En concreto, según han informado desde la Junta de Extremadura esta semana, el contrato, tramitado mediante procedimiento abierto a través de Extremadura Avante, se integra en un proyecto cuya inversión global supera los siete millones de euros en esta primera fase.
Asimismo, la actuación abarca una superficie bruta de casi 286.000 metros cuadrados, de los que 210.000 se destinarán a suelo industrial, distribuidos en 16 parcelas de mediano y gran tamaño. En este sentido, según el Ejecutivo regional, la demanda empresarial ya comprometida supera el 70 de la superficie promovida. El consejero en funciones de Economía, Empresa y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha destacado que este polígono será «clave» para atraer nuevas industrias, generar empleo y reforzar el comercio y los servicios locales, y ha subrayado la colaboración del Ayuntamiento. Asimismo, ha defendido que el Ejecutivo impulsa inversiones en suelo industrial cuando la demanda está asegurada, con el fin de garantizar un desarrollo ajustado a las necesidades empresariales y un uso eficiente de los fondos públicos.
