Infraestructuras
Inician las obras para reparar la carretera EX-106 entre Don Benito y Miajadas
La víase ha visto afectada por la crecida del Guadiana en el término municipal dombenitense.
Samuel Sánchez
La Junta de Extremadura iniciará este martes las obras de emergencia en la carretera EX-106, entre Don Benito y Miajadas, tras los daños ocasionados por las recientes borrascas. En concreto, la actuación contará con una inversión superior a 575.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Los trabajos se centrarán en el punto kilométrico 18, a la altura del puente sobre el río Guadiana, donde el desbordamiento del cauce provocó importantes desperfectos. Entre los daños registrados se encuentran la socavación del talud aguas abajo con pérdida de material hasta el borde del arcén, el lavado de bermas, el arranque total de la cuneta revestida y la rotura del firme en varios puntos.
Desde el 6 de febrero
La vía permanece cortada al tráfico desde el pasado 6 de febrero, con desvíos habilitados por la autovía y la actuación permitirá recuperar la vialidad del tramo dañado y reparar posibles afecciones en la estructura del puente sobre el Guadiana.
- El dueño del circo clausurado en Badajoz se niega a desmontar y recurre al juzgado la orden de cierre
- Amigos de Badajoz plantea intervenir en el baluarte de Santa María para localizar una galería de fusileros
- Los mejores sitios para merendar en Badajoz: estos son los rincones imprescindibles para endulzar la tarde
- El PSOE de Badajoz exige explicaciones por la clausura de El Circo Encantado
- El asesinato a tiros de un joven en el bar Vaquerizo de Badajoz continúa sin resolverse dos años después
- La Policía Local clausura el Circo Encantado de Badajoz por motivos de seguridad
- Los dueños del circo clausurado en Badajoz: 'Cada día que está cerrado supone más de 6.000 euros de pérdidas
- Leonor Gago, la distribuidora que lleva años trayendo representaciones a Badajoz: 'Hoy en día la ópera está de moda