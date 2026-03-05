Los arroceros afrontan una nueva campaña con producción sin vender

Los productores de arroz de Extremadura, donde la comarca de Vegas Altas conforma la principal zona productora a nivel regional, han alertado de nuevo de la delicada situación que atraviesa el sector a las puertas de la nueva campaña, marcada por los bajos precios, el aumento de las importaciones y una parte importante de la producción del pasado año aún sin vender.

Esa fue la principal preocupación de unos productores que mantuvieron el pasado martes a última hora una reunión en la casa de la cultura de Zurbarán (Badajoz), convocada por la Plataforma del Sector Arrocero de Extremadura, y en la que participaron representantes de APAG Extremadura ASAJA, ASEPREX, La Unión Extremadura y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca.

Ruina del sector

El presidente de ASEPREX e integrante de la plataforma arrocera, Juan Francisco Rodríguez Chamorro, advierte de que la situación actual es «de ruina del sector» y ha llegado a plantear incluso el riesgo de desaparición del cultivo del arroz en zonas productoras como las Vegas Altas del Guadiana.

Según explica este productor arrocero, los agricultores afrontan ya los preparativos de la campaña de 2026 mientras todavía permanece sin vender una parte muy importante de la cosecha de 2025, que en algunos casos podría rondar el 70% de la producción.

De igual forma, a esta situación se suma el bajo precio que reciben los productores, con el arroz largo en torno a los 250 euros por tonelada y el redondo entre 350 y 370 euros, cifras que, según Chamorro, no permiten cubrir los costes de producción. Es por eso por l o que el dirigente agrario señala también el impacto de las importaciones de arroz procedente de terceros países, especialmente asiáticos, que compiten en el mercado con menores exigencias normativas.

Costes e insumos

Tal y como señalan los propios productores de arroz de las Vegas Alas, en este contexto denuncian además el incremento de los costes de los insumos, las restricciones en determinados tratamientos fitosanitarios y la incertidumbre generada por acuerdos comerciales internacionales como el de Mercosur.

Ante este escenario, el sector reclama medidas que garanticen precios justos y condiciones de competencia equilibradas para asegurar la viabilidad de uno de los cultivos más relevantes de la comarca de las Vegas Altas del Guadiana en Extremadura.