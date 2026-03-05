Urbanismo
Don Benito analiza con los propietarios el desbloqueo de varios sectores urbanísticos
Entre los asuntos tratados se encuentran tanto sectores urbanísticos que aún no se han desarrollado como otros que llevan años paralizados.
Samuel Sánchez
La alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, ha iniciado esa semana una ronda de reuniones con propietarios y representantes de agrupaciones de interés urbanístico para abordar el desarrollo de distintos sectores residenciales e industriales del municipio.
Según han manifestado desde el consistorio dombenitense, los encuentros tienen como objetivo analizar la situación de varias zonas pendientes de desarrollo y estudiar posibles vías para impulsar su puesta en marcha. Además, entre los asuntos tratados se encuentran tanto sectores urbanísticos que aún no se han desarrollado como otros que llevan años paralizados.
Según la información municipal, algunos de estos proyectos acumulan más de quince años sin avances significativos. El desarrollo urbanístico, tanto en suelo residencial como industrial, es considerado una de las líneas de trabajo para favorecer el crecimiento económico de la ciudad. Durante las reuniones se están poniendo sobre la mesa las necesidades y dificultades que presentan estos ámbitos, así como posibles soluciones para desbloquear su tramitación.
