Mundo cofrade
Villanueva bendice una nueva imagen de Jesús en el Huerto que podría procesionar el Lunes Santo
La parroquia de San Francisco de Asís acogerá esta nueva imagen, donada a Villanueva de la Serena por este escultor de la localidad
Samuel Sánchez
La parroquia de San Francisco de Asís, en Villanueva de la Serena, ha acogido la presentación y bendición de una nueva imagen de Jesús en la Oración en el Huerto de los Olivos, donada a la ciudad por el escultor villanovense Eduardo Acero. La talla ha sido colocada en el templo tras el acto en el que también se le impusieron las potencias.
La obra representa uno de los pasajes más simbólicos de la Pasión de Cristo y podrá ser contemplada por fieles y visitantes en esta parroquia. Según se señaló durante la presentación, la imagen podría incorporarse en el futuro a las procesiones de la Semana Santa villanovense el Lunes Santo, lo que permitiría completar el calendario de desfiles procesionales durante toda la Semana de Pasión en la ciudad.
- Medio siglo en el corazón de Badajoz: la historia de Castellano Joyeros
- El dueño del circo clausurado en Badajoz se niega a desmontar y recurre al juzgado la orden de cierre
- Nos sentimos más cerca del final, pero vamos con pies de plomo', la familia de Francisca Cadenas reacciona a la última reconstrucción de la UCO
- Xuso Jones grabará en Badajoz un episodio de 'Lo sabe, no lo sabe'
- Los costaleros le piden al Ayuntamiento de Badajoz una rampa para facilitar las salidas y entradas en San Agustín
- El nuevo Hotel Lisboa de Badajoz abre dos plantas y la cafetería este viernes
- Puertas abiertas en los juzgados de Badajoz: se podrá visitar el edificio y asistir a un juicio simulado
- El asesinato a tiros de un joven en el bar Vaquerizo de Badajoz continúa sin resolverse dos años después