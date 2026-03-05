Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villanueva bendice una nueva imagen de Jesús en el Huerto que podría procesionar el Lunes Santo

La parroquia de San Francisco de Asís acogerá esta nueva imagen, donada a Villanueva de la Serena por este escultor de la localidad

Eduardo Acero, con la imagen de Jesús en la Oración del Huerto.

Eduardo Acero, con la imagen de Jesús en la Oración del Huerto. / LCB

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

La parroquia de San Francisco de Asís, en Villanueva de la Serena, ha acogido la presentación y bendición de una nueva imagen de Jesús en la Oración en el Huerto de los Olivos, donada a la ciudad por el escultor villanovense Eduardo Acero. La talla ha sido colocada en el templo tras el acto en el que también se le impusieron las potencias.

La obra representa uno de los pasajes más simbólicos de la Pasión de Cristo y podrá ser contemplada por fieles y visitantes en esta parroquia. Según se señaló durante la presentación, la imagen podría incorporarse en el futuro a las procesiones de la Semana Santa villanovense el Lunes Santo, lo que permitiría completar el calendario de desfiles procesionales durante toda la Semana de Pasión en la ciudad.

