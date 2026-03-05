Villanueva se convierte este fin de semana en la capital nacional del coleccionismo

Villanueva de la Serena acogerá los próximos 7 y 8 de marzo la XV Feria Internacional de Coleccionismo, una cita que reunirá a 200 expositores y que la organización sitúa como el mayor evento del sector a nivel nacional.

Tal y como señalan desde la organización del certamen, el encuentro se celebrará en el pabellón Juan Hidalgo, en el recinto ferial, donde se habilitarán más de 3.000 metros cuadrados destinados a la compra, venta e intercambio de artículos de colección.

El horario será ininterrumpido el sábado, de 10:00 a 21:00 horas, mientras que el domingo permanecerá abierta de 10:00 a 14:30 horas, y los asistentes podrán encontrar piezas de muy diversas temáticas, como sellos, monedas, cromos, cómics, tebeos, juguetes, miniaturas, videojuegos y carteles de cine.

Asimismo, añaden que a esta oferta tradicional se suman nuevas incorporaciones como camisetas deportivas vintage, cartas TGC, espadas de películas y figuras realizadas en 3D, ampliando así el perfil de público al que se dirige la feria villanovense.

Intercambio libre

En la parte superior del recinto se habilitará una zona específica para el intercambio libre entre coleccionistas, uno de los espacios más dinámicos del evento. Además, ambos días a partir de las doce del mediodía se celebrarán quedadas de cromos y cartas, que suelen congregar a aficionados de distintas edades, y la programación incluirá también varias exposiciones temáticas, entre ellas, una dedicada al universo Harry Potter y otra centrada en juguetes clásicos de los años 70 y 80. Asimismo, habrá muestras de cactus y suculentas, mecheros Clipper, muñecas Nancy y Barriguitas y coches clásicos.

La organización prevé superar las 20.000 visitas registradas en ediciones anteriores, consolidando el crecimiento sostenido del evento, que además se ha posicionado como uno de los certámenes sobre coleccionismo de referencia a nivel nacional. En este sentido, según han señalado, la ocupación hotelera en la ciudad y su entorno roza ya el 100%, con visitantes procedentes de distintas comunidades autónomas.

Al igual que en ediciones anteriores, desde la organización destacan que también se espera la llegada de público de países como por ejemplo Portugal, Francia, Alemania o Reino Unido.