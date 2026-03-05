Villanueva inaugura un coworking digital para atraer talento y nuevos proyectos empresariales

Villanueva de la Serena ha inaugurado este jueves un nuevo espacio de coworking digital impulsado por la Cámara de Comercio de Badajoz con el objetivo de fomentar el emprendimiento, la innovación y la transformación tecnológica del tejido empresarial.

El centro, ubicado en la calle La Haba, ha supuesto una inversión de 366.100 euros, financiada en un 80 % con fondos FEDER a través de la Fundación INCYDE. Las instalaciones cuentan con unos 400 metros cuadrados e incluyen aula de formación, sala de reuniones, diez puestos de trabajo en zona de coworking y tres despachos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García, señaló que el espacio pretende promover el empleo y el emprendimiento, además de facilitar relaciones comerciales y colaboraciones estratégicas entre empresas, ofreciendo asesoramiento, mentoring, formación y eventos.

Un empresario local, instalado en el espacio de la Cámara de Comercio en Villanueva. / Samuel Sánchez

Por su parte, el secretario general de la Cámara de España, Adolfo Díaz, defendió que este tipo de iniciativas buscan convertir el talento en competitividad y dinamización empresarial, y recordó que la Fundación INCYDE ha impulsado desde el año 2000 una red de viveros, incubadoras y espacios de coworking con 214 proyectos en todo el país y más de 100 millones de euros de inversión.

Durante el acto también intervinieron la diputada provincial de Innovación y Administración Digital, Francisca Silva, quien vinculó el proyecto con la estrategia provincial de innovación y con la red de Centros de Innovación Territorial, y el secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Preciado, que destacó el potencial del sector digital al señalar que su salario medio en la región se situó el pasado año casi un 40 % por encima del sueldo medio regional.

La alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, calificó la apertura como “un espaldarazo” para la ciudad y su tejido empresarial, y animó a aprovechar el nuevo espacio para generar proyectos y empleo en el ámbito digital.