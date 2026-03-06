Don Benito pone a la venta parte de la finca municipal de La Serrezuela

El Ayuntamiento de Don Benito ha iniciado el proceso para vender mediante concurso público una parte de la finca municipal La Serrezuela, una operación con la que desde el consistorio calabazóns e prevé ingresar en torno a los dos millones de euros, cantidad que, dicen, pretenden destinara a nuevas infraestructuras, servicios y actuaciones municipales.

Tal y como recuerdan, esta finca fue adquirida en 2008 por 2.091.271 euros y cuenta con una superficie próxima a las 318 hectáreas. Según ha informado el equipo de gobierno, el consistorio ha optado por segregarla en dos parcelas: una de 41 hectáreas, en la que se encuentra el albergue municipal y que seguirá siendo de titularidad pública, y otra de 278 hectáreas, que saldrá a concurso.

Desde el gobierno dombenitense se defiende que la operación permitirá recuperar prácticamente la inversión realizada hace casi dos décadas, al tiempo que se conserva el espacio donde se ubica el albergue municipal, actualmente dedicado a actividades medioambientales, educativas y de ocio.

El ejecutivo municipal sostiene además que la venta de estos terrenos, que considera infrautilizados desde hace años, servirá para financiar nuevas plazas de aparcamiento, instalaciones públicas, mejoras de infraestructuras y un refuerzo de los servicios sociales y municipales, sin necesidad de elevar la presión fiscal.

Críticas de la oposición

Frente a este planteamiento, el PSOE de Don Benito ha salido al paso de este movimiento, el cual interpreta la decisión como una muestra de la delicada situación económica del consistorio. En su reacción, los socialistas aseguran que esta operación forma parte de la venta de patrimonio municipal para «cuadrar las cuentas» y sostienen que «Don Benito está en venta».

Venta de patrimonio

De igual forma, la oposición critica que se recurra a la enajenación de bienes públicos en lugar de una planificación económica a largo plazo. «Cuando se vende el patrimonio de todos para cuadrar las cuentas en lugar de planificar el futuro, no estamos hablando de gestión. Esto es improvisación», afirma el PSOE.

En cualquier caso, lo que parece claro es que la apertura del concurso público marcará ahora el siguiente paso de una operación que reabre el debate político sobre el uso del patrimonio municipal: para el equipo de gobierno se trata de una vía para movilizar recursos sin subir impuestos; para la oposición, una decisión ligada a problemas de liquidez y falta de previsión.