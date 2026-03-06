Don Benito y Villanueva se movilizan por el 8M con marchas, cultura, deporte y conciertos

Las localidades de Don Benito y Villanueva de la Serena se han volcado con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, con una amplia programación de actividades culturales, deportivas, educativas y reivindicativas dirigidas a toda la ciudadanía.

En Don Benito, el Ayuntamiento ha organizado para este sábado una jornada central que comenzará con una concentración en la Plaza de España, desde donde partirá una Marcha por la Igualdad hasta la Plaza de las Albercas. A la llegada se procederá a la lectura del manifiesto institucional, que correrá a cargo de Ángeles López Aguilera, bombera del CPEI de Badajoz, y Miriam Diosdado Molano, bombera de Infoex.

La programación continuará a partir de las 14:00 horas con el concierto ‘Con voz de Mujer’, en el que actuarán Pilar Alarcón, Cristina Sánchez, Nat Simons y Aurora Beltrán, y finalizará con la participación de la Asociación Badonbe. Durante la jornada también se desarrollarán actividades participativas como el “Tapiz de Voces”, actuaciones musicales de la Asociación Aprexs, una paella solidaria a beneficio de la Asociación Mi Princesa Rett y un servicio gratuito de ludoteca en el Centro Educativo Margarita Salas para menores de 3 a 12 años.

Por su parte, Villanueva de la Serena desarrolla desde finales de febrero una programación bajo el lema 'Caminando juntas, transformando realidades', impulsada por la concejalía de Igualdad y financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La concejala de Igualdad, Ana Pérez, ha señalado que el objetivo de estas actividades es impulsar la igualdad real y efectiva, reforzar la sensibilización social y promover el compromiso colectivo frente a cualquier forma de discriminación.

Entre las propuestas ya celebradas se encuentran el taller para elaborar pancartas y lemas del 8M en el Centro Museístico Charo Acero y un diálogo literario por la igualdad en la biblioteca Felipe Trigo en torno al libro Comerás flores, de Lucía Solla, además del monólogo 'Poderíos' de la humorista Virginia Riezu en el teatro Las Vegas.

Este viernes se celebra la Marcha por la Igualdad, que ha recorrido varias calles de la ciudad hasta la Plaza de España, donde se ha leído un manifiesto y ha actuado el coro infantil del colegio El Pilar. La programación continuará este sábado con la Carrera por la Igualdad, una actividad lúdico-deportiva no competitiva de 2,5 kilómetros que se completa con hinchables, una sesión de zumba y la actuación del cantante Manu Tenorio.

Las actividades se prolongarán además del 17 al 20 de marzo con acciones formativas de sensibilización en igualdad dentro del programa de empleo Escalas, Puerta de la Serena II, centradas en fomentar la igualdad en sectores tradicionalmente masculinizados como la construcción y la soldadura.