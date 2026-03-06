Infraestructuras
Ultiman las obras del exterior del mercado de abastos antes de su apertura en Villanueva
Los trabajos se desarrollan en el exterior del mercado e incluyen el traslado de los contenedores que actualmente se sitúan en la fachada principal.
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena prevé que a finales del próximo mes de abril concluyan las obras de mejora de accesibilidad y reubicación de contenedores en el entorno del mercado de abastos, una actuación que permitirá completar la intervención integral del edificio antes de su reapertura, prevista para mediados de año.
Tal y como han detallado, los trabajos se desarrollan en el exterior del mercado e incluyen el traslado de los contenedores que actualmente se sitúan en la fachada principal. Estos pasarán a ubicarse en la zona lateral de aparcamientos del Hospital Santa Justa, en un espacio que permitirá mejorar la imagen y facilitar un acceso más ordenado y cómodo al recinto Además, se trata de una actuación que cuenta con una inversión superior a los 60.000 euros.
Accesibilidad
De forma paralela, también han informado que se han iniciado las obras para mejorar la accesibilidad en todo el perímetro del mercado de abastos. Estos trabajos, que buscan facilitar el tránsito peatonal y adecuar los accesos al edificio, suponen una inversión adicional de unos 45.000 euros.
