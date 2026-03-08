Gastronomía
Villanueva conmemora el día de la tortilla con una degustación
Será el próximo miércoles en la biblioteca municipal y además se desarrollará una charla sobre la historia de este tradicional plato
Villanueva de la Serena celebrará el próximo miércoles 11 de marzo una charla y degustación de tapas de tortilla de patatas con motivo del Día Mundial de este plato, que se conmemora el 9 de marzo y cuyo origen se sitúa en la localidad.
La actividad, organizada por la concejalía de Turismo, permitirá conocer más detalles sobre la historia de la patata y su introducción en la cocina extremeña y el evento incluirá además una degustación de distintas tapas de tortilla con productos y sabores regionales, cuya elaboración y composición será explicada por un chef local.
La cita tendrá lugar en la biblioteca Felipe Trigo a partir de las 21:00 horas. Las plazas están limitadas a 50 personas y se asignarán por orden de inscripción. El precio de la actividad es de 15 euros.
