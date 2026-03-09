La Feria de Coleccionismo de Villanueva confirma su tirón con más de 20.000 visitantes

La XV Feria Internacional de Coleccionismo de Villanueva de la Serena ha superado los 20.000 visitantes durante el pasado fin de semana, consolidándose como el mayor evento del sector en España, según ha informado la organización este lunes en nota de prensa

El encuentro, celebrado en el pabellón Juan Hidalgo, ha reunido a cerca de 200 expositores repartidos entre el recinto principal y una carpa anexa con más de 3.000 metros cuadrados de superficie.

Desde la apertura de puertas el sábado, los pasillos registraron una “gran afluencia de público que obligó incluso a prolongar el horario de cierre ante la presencia de visitantes en el recinto”, han agregado.

Participantes y coleccionistas llegados de distintos puntos de España y de países como Portugal, Francia, Andorra, Bélgica, Alemania, Reino Unido o México han tomado parte en esta cita, que ofrece miles de artículos relacionados con el coleccionismo.

Entre las propuestas destacaron exposiciones temáticas como una dedicada a Harry Potter, otra de mecheros Clipper con más de 10.000 unidades, además de muestras de filatelia, muñecas Nancy o juguetes clásicos de los años 80.

El director del certamen, Juan Carlos Ojeda, ha destacado que el éxito del evento se debe al trabajo desarrollado durante todo el año para reunir a comercios especializados y ofrecer una amplia variedad de objetos de colección.

La organización ha indicado que cerca del 90 % de los expositores ya han confirmado su presencia para la próxima edición, que se celebrará los días 6 y 7 de marzo de 2027.