FEVAL acoge una gran feria de FP con 25 centros y más de 50 titulaciones

La Feria de Formación Profesional de las comarcas de Vegas Altas, La Serena y La Siberia se celebrará el próximo 12 de marzo en las instalaciones de FEVAL, en Don Benito, con la participación de 25 centros educativos y más de 50 titulaciones formativas.

El director del Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Don Benito-Villanueva de la Serena, Javier Pérez, ha explicado este lunes en rueda de prensa que la jornada está orientada principalmente a alumnado de segundo, tercero y cuarto de ESO, bachillerato y ciclos formativos, con el objetivo de ayudarles a conocer la oferta educativa existente y facilitar la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional.

Según ha señalado, en la feria participarán centros educativos procedentes de distintas localidades de la zona como Don Benito, Miajadas, Santa Amalia, Castuera, Talarrubias, Herrera del Duque, Cabeza del Buey, Zalamea o Logrosán, entre otras.

De igual forma, ha detallado que la iniciativa pretende también implicar a familias y empresas, ya que la formación profesional presenta “altos niveles de inserción laboral, con tasas de empleabilidad cercanas al 80% en los ciclos de grado superior”, ha dicho.

Durante la jornada, cada centro educativo presentará sus programas formativos mediante actividades demostrativas que se repetirán de forma periódica para facilitar la participación del alumnado.

El evento, organizado por la Dirección General de Formación Profesional de la Junta de Extremadura, se desarrollará entre las 9.30 y las 14.30 horas en el pabellón número 2 del recinto ferial.

Como novedades de esta edición, la feria incorporará un aula formativa para mostrar buenas prácticas educativas, un espacio institucional con presencia de asociaciones empresariales y entidades vinculadas a la FP, así como un set de comunicación para la realización de entrevistas y cobertura mediática.