La Guardia Civil investiga a tres personas por simular un robo en un restaurante de Quintana de la Serena

Tras la inspección técnico-ocular y el análisis del sistema de videovigilancia, los agentes detectaron indicios que apuntaban a que el robo denunciado podría no haberse producido tal y como se había relatado.

Imagen facilitada por la Guardia Civil.

Imagen facilitada por la Guardia Civil. / Guardia Civil

Samuel Sánchez

Quintana de la Serena

La Guardia Civil ha investigado a tres vecinos de Quintana de la Serena y Campanario (Badajoz) por su presunta implicación en el robo en un establecimiento hostelero de Quintana de la Serena y la posterior simulación del delito.

Según ha señalado el Instituto Armado en una nota, la investigación se inició a principios de febrero, cuando el gerente del restaurante denunció ante la Guardia Civil un robo en el interior del local. Según su relato, autores desconocidos habrían accedido al establecimiento y sustraído el dinero de las máquinas recreativas instaladas en el local, además de un ordenador portátil y 50 euros de la caja registradora.

Tras la inspección técnico-ocular y el análisis del sistema de videovigilancia, los agentes detectaron indicios que apuntaban a que el robo denunciado podría no haberse producido tal y como se había relatado.

Las pesquisas permitieron determinar que el propio responsable del negocio, con la colaboración de otras dos personas de su entorno, habría forzado las máquinas recreativas para apoderarse del dinero que contenían en su interior y denunciar posteriormente los hechos como un robo.

Con las pruebas recabadas, la pasada semana la Guardia Civil localizó a los tres implicados y les instruyó diligencias penales por su presunta implicación en el robo y por simulación de delito.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Castuera.

