El PP de Don Benito reivindica su legado y asegura que el ayuntamiento tiene 13,2 millones de remanente

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Don Benito, Ángel Valadés, y la concejala de Comercio y Economía, Mercedes Pozo, han defendido este martes la gestión histórica de los gobiernos populares en la localidad y han asegurado que la situación económica actual del consistorio está “totalmente saneada”, con un remanente de 13,25 millones de euros y una liquidez en caja de 11,6 millones.

En rueda de prensa, ambos dirigentes populares han respondido al folleto repartido por el PSOE local, al que han acusado de difundir “bulos”, “mentiras” y de “manipular datos”, especialmente en materia económica.

Valadés ha reivindicado la transformación de Don Benito durante los 20 años de gobiernos del PP, con Mariano Gallego al frente, y ha citado entre las principales actuaciones desarrolladas en ese periodo los polígonos industriales de Cepansa, Las Cumbres y San Isidro, la piscina climatizada, el pabellón Jesús Gil Manzano, el Museo Etnográfico, el parque de las Albercas, la peatonalización de la avenida de la Constitución o la plaza de toros.

Deuda municipal

Asimismo, ha rechazado que la deuda derivada de la ampliación del polígono San Isidro pueda calificarse como tal y la ha definido como una “inversión a futuro”, al asegurar que ese proyecto supuso una operación de unos 9 o 10 millones de euros que, según ha dicho, ha generado después 16 millones en ventas de parcelas para el ayuntamiento.

Por su parte, Pozo ha querido trasladar un “mensaje de tranquilidad” a la ciudadanía y ha afirmado que, frente al “alarmismo” que atribuye al PSOE, las cuentas municipales presentan un remanente de 13,25 millones y una liquidez de 11,668 millones, según el último arqueo firmado a finales de febrero.

En relación con la venta de patrimonio, la edil ha defendido que también lo es la venta de suelo industrial y, sobre la enajenación de parte de la finca de La Serrezuela, ha sostenido que la zona afectada “no estaba a disposición de los ciudadanos”, generaba gastos de mantenimiento y no revertía en el uso público.

Pozo ha añadido que el ayuntamiento mantendrá la zona del albergue municipal y entre 40 y 50 hectáreas alrededor para el disfrute ciudadano.