AFAD Recuerda recibe un cheque solidario con más de 2.000 euros

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (AFAD) de Villanueva de la Serena ha recibido un cheque solidario de 2.040 euros procedentes del concierto benéfico ofrecido por la Banda Municipal de Música el pasado 21 de febrero.

La entrega se ha realizado esta semana en la sede de la entidad coincidiendo con la celebración de su décimo sexto aniversario. El concierto, organizado con fines solidarios, incluyó un repertorio basado en bandas sonoras de algunas de las películas más conocidas de la historia del cine.

Noticias relacionadas

La recaudación se destinará a apoyar los programas que desarrolla la asociación para mejorar la calidad de vida de personas con alzhéimer y otras demencias, así como la atención a sus familias.