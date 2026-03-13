Formación
Un curso en Villanueva enseñará a las familias a gestionar el uso de móviles y pantallas en casa
Se trata de una formación que tiene el objetivo abordar el impacto que el uso de pantallas tiene en el desarrollo de los menores
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ofrecerá el próximo 24 de marzo una formación dirigida a familias para abordar el impacto que el uso de pantallas tiene en el desarrollo de los menores. La actividad forma parte del programa municipal de prevención de adicciones y se celebrará en la Casa de la Cultura de 17:00 a 18:00 horas.
En concreto, tal y como han informado desde el consistorio villanovense, la sesión estará impartida por Teresa Lafuente, psicóloga especializada en neuropsicología clínica, quien explicará cómo el uso excesivo de dispositivos electrónicos puede influir en el aprendizaje, la atención o la gestión de las emociones en niños y adolescentes.
Diversos factores
Según advierten estudios en neurociencia, factores como la luz azul de las pantallas o la gratificación inmediata que ofrecen estos dispositivos pueden afectar al desarrollo del lóbulo frontal, relacionado con la concentración y el control de impulsos.
De igual forma, han subrayado que el objetivo de esta iniciativa es ofrecer a las familias información clara y herramientas prácticas para favorecer un uso más saludable de la tecnología en el entorno familiar. Durante la actividad se habilitará además un aula de juegos para los menores que acompañen a sus padres.
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