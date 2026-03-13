Luto oficial
Fallece José Luis Capilla, histórico comunicador de Don Benito
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Don Benito ha decretado un día de luto oficial en memoria del periodista José Luis Capilla, fallecido este jueves y considerado durante décadas una de las voces más reconocibles de la ciudad. Durante más de cuarenta años, Capilla estuvo ligado a la radio local, donde su tono inconfundible acompañó la actualidad y la vida cotidiana de varias generaciones de vecinos.
Muy vinculado a la vida social, cultural y asociativa de Don Benito, participó en innumerables actos y mantuvo siempre un estrecho contacto con el tejido vecinal. Más allá de su trayectoria profesional, quienes compartieron oficio con él destacan su cercanía, su trato amable y su permanente disposición a ayudar a los compañeros más jóvenes.
El consistorio ha señalado que este gesto institucional pretende rendir homenaje a su dedicación y al cariño que siempre mostró por su ciudad, así como al respeto que supo ganarse entre vecinos, colectivos e instituciones de distintos ámbitos.
Durante la jornada de luto oficial, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta como muestra de respeto y recuerdo hacia quien durante décadas fue una voz cercana y muy querida por la ciudadanía. La corporación municipal ha trasladado además su pésame a familiares, amigos y allegados.
- Tirotean una vivienda de Badajoz contra la que lanzaron cócteles molotov hace dos días
- Fallece un hombre tras precipitarse por el hueco de un ascensor en Badajoz
- Grave accidente de tráfico en Badajoz: siete sanitarios heridos al colisionar una ambulancia y un turismo
- Los Alféreces: barra y cuchara diaria
- Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas
- La universidad privada tendrá su primera sede en un edificio que ha comprado a Fundación CB en Badajoz
- Uno de los detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Yo no sabía nada