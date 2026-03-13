Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luto oficial

Fallece José Luis Capilla, histórico comunicador de Don Benito

José Luis Capilla, durante un acto.

Samuel Sánchez

Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito ha decretado un día de luto oficial en memoria del periodista José Luis Capilla, fallecido este jueves y considerado durante décadas una de las voces más reconocibles de la ciudad. Durante más de cuarenta años, Capilla estuvo ligado a la radio local, donde su tono inconfundible acompañó la actualidad y la vida cotidiana de varias generaciones de vecinos.

Muy vinculado a la vida social, cultural y asociativa de Don Benito, participó en innumerables actos y mantuvo siempre un estrecho contacto con el tejido vecinal. Más allá de su trayectoria profesional, quienes compartieron oficio con él destacan su cercanía, su trato amable y su permanente disposición a ayudar a los compañeros más jóvenes.

El consistorio ha señalado que este gesto institucional pretende rendir homenaje a su dedicación y al cariño que siempre mostró por su ciudad, así como al respeto que supo ganarse entre vecinos, colectivos e instituciones de distintos ámbitos.

Durante la jornada de luto oficial, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta como muestra de respeto y recuerdo hacia quien durante décadas fue una voz cercana y muy querida por la ciudadanía. La corporación municipal ha trasladado además su pésame a familiares, amigos y allegados.

TEMAS

