Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Naturaleza

Don Benito impulsa un nuevo ciclo de talleres de carácter ambiental

Se trata de un programa dirigido a niños y familias en distintos espacios naturales

Presentación de las actividades en sala de prensa.

Presentación de las actividades en sala de prensa. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Don Benito ha puesto en marcha la tercera edición de ‘Equipo Natura’, un programa de educación ambiental dirigido a niños y familias que se desarrollará en distintos espacios naturales del municipio. La iniciativa, organizada junto a la Asociación de Ocio y Tiempo Libre Minerva, arrancará en el entorno de Doña Blanca con el objetivo de acercar a los más jóvenes a la naturaleza y fomentar valores de respeto y conservación del entorno, según el consistorio.

Las actividades están destinadas a menores a partir de ocho años y combinarán formación teórica con talleres prácticos en el Aula de Naturaleza de Doña Blanca y su entorno. El programa incluye cuatro talleres que se celebrarán en domingos alternos entre el 22 de marzo y el 10 de mayo, centrados en la identificación de sonidos de la naturaleza, el reconocimiento de huellas de animales, el conocimiento de especies poco conocidas y la elaboración de cajas nido para aves. Además, cada actividad contará con 20 plazas para menores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents