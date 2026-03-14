Reconocimiento
Pedro Porro dará nombre a la ciudad deportiva de Don Benito
El consistorio ha aprobado también nuevas distinciones honoríficas a varios vecinos
El Ayuntamiento de Don Benito reconocerá la trayectoria profesional de tres vecinos de la localidad con distintas distinciones honoríficas. Entre ellas, destaca la propuesta de conceder la Medalla de Oro de Don Benito al comunicador José Luis Capilla, en reconocimiento a más de cuatro décadas de labor informativa y a su papel como referente del periodismo local.
De igual forma, la Junta de Portavoces ha acordado por unanimidad otorgar el Escudo de Oro de Don Benito al compositor y productor musical Juan Carlos Parejo por su trayectoria en el ámbito musical y por su contribución a la proyección cultural de la localidad.
Nueva denominación
Por otro lado, la Ciudad Deportiva pasará a denominarse Ciudad Deportiva Pedro Porro, en homenaje al futbolista dombenitense que comenzó su carrera en el Club Gimnástico Don Benito y que actualmente milita en el Tottenham Hotspur de la Premier League de Inglaterra.
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