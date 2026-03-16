Colectivos ecologistas piden frenar la venta de la finca La Serrezuela de Don Benito

Varios colectivos ecologistas han pedido al Ayuntamiento de Don Benito que reconsidere su intención de vender parte de la finca municipal La Serrezuela y apueste por su conservación como patrimonio público.

En concreto, Ecologistas en Acción de Extremadura ha solicitado que este espacio sea declarado monte de utilidad pública con el objetivo de garantizar su protección y su uso para las generaciones futuras. La organización recuerda que la finca fue adquirida por el consistorio en 2008 por algo más de dos millones de euros y cuenta con una superficie cercana a las 318 hectáreas.

Según han explicado, la propuesta municipal plantearía dividir el terreno en dos parcelas. Una de unas 41 hectáreas, donde se encuentra el albergue municipal, que seguiría siendo de titularidad pública, y otra de aproximadamente 278 hectáreas que saldría a concurso para su venta. Los ecologistas advierten de que esta última zona concentra gran parte del valor ambiental del enclave. La finca está incluida en la Red Natura 2000, dentro de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de La Serena y de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de La Serena y Sierras Periféricas. Además, añaden, se trata de un área vinculada a la conservación del lince ibérico en Extremadura. En febrero de 2018 se liberaron en este espacio dos ejemplares de esta especie y desde entonces la finca continúa funcionando como corredor ecológico y zona de asentamiento para el felino en el entorno del río Ortiga.

Las organizaciones conservacionistas subrayan también el interés paisajístico y arqueológico del lugar, donde se encuentra el denominado ‘Abrigo del Lince’, con pinturas rupestres.

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En este contexto, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX) ha respaldado tambie´nla petición de conservar la finca como monte público, al considerar que su venta supondría una pérdida irreparable de patrimonio natural. Ambas entidades proponen que el espacio se mantenga como propiedad pública y, en su caso, pueda ser gestionado por la Junta de Extremadura a través de los organismos competentes en materia forestal y de biodiversidad para garantizar su conservación a largo plazo.