Villanueva atendió 350 avisos sobre plagas urbanas el pasado año

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena gestionó durante el pasado año un total de 352 avisos relacionados con plagas urbanas, principalmente de cucarachas, ratas y ratones, dentro de las labores de control que el consistorio desarrolla de forma periódica en la ciudad. En este sentido, el concejal de Salud Pública, Santiago Jiménez, ha explicado que el municipio cuenta con un contrato específico para el control de plagas urbanas que incluye tratamientos contra roedores, cucarachas, hormigas e insectos, con actuaciones que se desarrollan durante todo el año.

Estos trabajos incluyen tratamientos en instalaciones municipales cada cuatro meses y actuaciones de desratización y desinsectación en la red de alcantarillado y saneamiento con carácter trimestral, reforzándose en las zonas con mayor densidad de población.

Del total de avisos atendidos en 2025, 247 estuvieron relacionados con cucarachas, 99 con ratas y ratones y seis con avispas y hormigas, según los datos facilitados por el Ayuntamiento. Además, el consistorio atiende los avisos trasladados por los ciudadanos en un plazo de 24 horas o, como máximo, en tres días laborables.

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Distintos puntos

En relación con el control de palomas en la localidad, el Ayuntamiento mantiene más de 20 jaulas instaladas en distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas como la avenida de Hernán Cortés o las calles Viriato y Conquistadores, lo que ha permitido capturar más de 2.000 ejemplares a lo largo de 2025.