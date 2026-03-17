Apyme premia a los primeros cuatro proyectos empresariales del 2026 en Vegas Altas y La Serena

La asociación APYME Vegas Altas–La Serena y Caja Rural de Extremadura han reconocido este martes en Don Benito a cuatro nuevas iniciativas empresariales de la zona dentro del programa ‘Impulsa tu iniciativa empresarial’, un acto que ha servido también para reivindicar el papel del emprendimiento como motor económico y como herramienta clave para generar empleo y fijar población en el territorio.

La entrega de reconocimientos tuvo lugar en el Hotel Veracruz y contó con la presencia de representantes institucionales y empresariales, entre ellos la directora general de Empresa de la Junta de Extremadura, Celina Pérez; las alcaldesas de Don Benito y Villanueva de la Serena, Elisabeth Medina y Ana Belén Fernández; el alcalde de Guareña, Abel González; el concejal de Urbanismo de la Haba, Francisco José Martín; y el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo.

En esta edición han sido distinguidos cuatro proyectos empresariales, correspondientes a las primeras empresas dadas de alta en 2026 en sus respectivos ámbitos territoriales. En Don Benito, el reconocimiento ha recaído en Miguel García Martínez, ingeniero de datos especializado en motociclismo que trabaja en el análisis de telemetría para equipos de competición. En Villanueva de la Serena ha sido premiada Lina Yanira Delgado, promotora del proyecto Servicios Administrativos Delgado, orientado a ofrecer apoyo administrativo y digital a profesionales del ámbito sanitario. Los otros dos galardones han correspondido a iniciativas empresariales de las comarcas de La Serena y Vegas Altas. En el primer caso, el premio ha sido para Centroglas Extremadura, empresa ubicada en Guareña dedicada al sector del vidrio para automoción, impulsada por Sergio y Juan Luis Nieto. En el segundo, el reconocimiento ha recaído en Aluser Soluciones Metálicas, empresa con sede en La Haba especializada en carpintería metálica y cerramientos, promovida por Serafín Benítez y Carmen Moreno.

Sexta edición

Durante su intervención, el presidente de APYME Vegas Altas–La Serena, Javier Dorado, destacó que el programa alcanza su sexta edición y que este año amplía el número de reconocimientos de tres a cuatro, con el objetivo de abarcar también a las primeras empresas creadas en las comarcas de Vegas Altas y La Serena. A su juicio, cada nueva empresa que abre sus puertas «es una señal de confianza en nuestra economía y en el potencial de nuestra región». Dorado subrayó además que las empresas son «el auténtico motor» de la comarca, ya que generan empleo, dinamizan pueblos y ciudades y crean oportunidades para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en su propio entorno.

Autoridades presentes en el acto. / Samuel Sánchez

Apoyo empresarial

Por su parte, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, defendió la importancia de apoyar a las empresas en sus primeros pasos, una etapa que consideró determinante para su consolidación futura. En este sentido, recordó el crecimiento de la inversión de la entidad en los últimos años, que ha pasado de unos 700 millones de euros a superar los 2.200 millones, y reafirmó el compromiso de la entidad con el tejido empresarial extremeño.

La clausura del acto corrió a cargo de la directora general de Empresa de la Junta de Extremadura, Celina Pérez, quien felicitó a los premiados y destacó que cada nuevo negocio supone «un halo de esperanza y de futuro» para la comunidad autónoma. En este sentido, subrayó que «sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay pueblos, no hay región y no hay comunidad».

Pérez puso además en valor el dinamismo empresarial de las comarcas de Vegas Altas y La Serena, que cuentan con cerca de 6.500 autónomos y alrededor de 5.000 empresas. Según indicó, en el último año se han creado casi 700 nuevos autónomos en la zona, de los cuales ocho de cada diez han sido mujeres, un dato que supera la tendencia nacional.

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Durante el acto, los emprendedores galardonados coincidieron en agradecer el respaldo recibido y en señalar que emprender no resulta sencillo, especialmente en las primeras etapas de un proyecto. No obstante, valoraron la visibilidad y el apoyo que supone este tipo de iniciativas, que contribuyen a reforzar el tejido empresarial de las comarcas de Vegas Altas y La Serena y a animar a nuevas personas a apostar por sus propias ideas de negocio.