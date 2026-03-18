Detenidas tres personas por robar con violencia a un octogenario y usar su tarjeta en Don Benito

La Policía Nacional ha detenido a tres personas, una mujer y dos hombres, como presuntos autores de un robo con violencia a un hombre de 82 años y del uso fraudulento de su tarjeta bancaria en distintos establecimientos de Don Benito.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos se remontan al pasado 26 de febrero, cuando la víctima denunció que, mientras se encontraba frente a su domicilio apoyado en un andador, una joven se le acercó de forma sorpresiva, le empujó y le hizo caer al suelo, tras lo que le sustrajo el teléfono móvil, una tarjeta bancaria y 100 euros en efectivo.

A raíz de la denuncia, agentes de la Policía Judicial iniciaron una investigación en la que recabaron testimonios y analizaron imágenes de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar a la presunta autora del robo, detenida el pasado 11 de marzo por los delitos de robo con violencia e intimidación y estafa.

Las pesquisas permitieron además identificar a otros dos hombres que habrían utilizado la tarjeta sustraída para realizar pagos en comercios y establecimientos de hostelería por un importe superior a 300 euros, por lo que fueron detenidos los días 16 y 17 de marzo como presuntos autores de un delito de estafa.

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Los detenidos, de entre 36 y 49 años y con antecedentes por hechos similares, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial tras la instrucción del correspondiente atestado.