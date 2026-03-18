Un taller en Don Beito pone el foco en los prejuicios sobre salud mental femenina

El Ayuntamiento de Don Benito continúa desarrollando actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, dentro de la programación organizada en torno al 8 de marzo. En los últimos días se ha celebrado la charla ‘Mujer y salud mental: mitos y realidades’, una iniciativa que ha contado con la colaboración de la Asociación Proines Salud Mental y que ha sido promovida por el área municipal de Igualdad.

Durante la sesión se abordaron algunos de los estereotipos y creencias que todavía persisten en torno a la salud mental de las mujeres, con el objetivo de analizarlos y contribuir a desmontarlos desde una perspectiva informativa y de sensibilización.

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La actividad también sirvió para reflexionar sobre los factores que influyen en el bienestar emocional y sobre la importancia de generar espacios de apoyo, escucha y acompañamiento para las mujeres. Desde el consistorio destacan que estas acciones contribuyen a fomentar la sensibilización social y a avanzar hacia una sociedad más igualitaria.