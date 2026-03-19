Reconocimiento
Campanario premiará al mejor agricultor y ganadero del 2025
La iniciativa busca poner en valor el esfuerzo y la dedicación de los profesionales del campo del municipio durante el pasado año
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Campanario, con la colaboración de la Cooperativa La Encina, va a reconocer la labor del sector primario local con la nominación al Agricultor y Ganadero del Año 2025. Según el consistorio, esta iniciativa busca poner en valor el esfuerzo y la dedicación de los profesionales del campo, clave para el desarrollo económico y social del municipio.
La elección de los galardonados se realizará mediante votación entre los socios de la cooperativa, coincidiendo con el Día del Cooperativista, que se celebra este sábado 21 de marzo en el Centro. Durante el acto, los nominados recibirán una placa conmemorativa y un premio en metálico financiado por el Ayuntamiento, que podrán destinar a compras en la propia cooperativa.
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