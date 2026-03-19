Iniciativa
Villanueva acogerá exámenes de la DGT en un nuevo aula informatizada
Permitirá examinarse sin desplazarse a las ciudades de Badajoz o Cáceres y atraerá además a más de un centenar de alumnos de manera semanal
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena se convertirá en la primera localidad de la región extremeña, fuera de las jefaturas provinciales de Badajoz y Cáceres, en acoger la realización de exámenes teóricos de conducir mediante un sistema completamente informatizado.
Este avance será posible tras la firma de un convenio entre la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ayuntamiento, que permitirá la puesta en marcha de un aula digital adaptada a los nuevos requisitos tecnológicos exigidos para estas pruebas.
La alcaldesa, Ana Belén Fernández, ha destacado que este nuevo servicio atraerá cada semana a más de un centenar de alumnos, lo que supondrá también un impacto económico positivo en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios. Además, ha subrayado que la iniciativa beneficiará no solo a la localidad, sino también a las comarcas de La Serena y Vegas Altas, así como a otros puntos de la región, al evitar desplazamientos hasta Badajoz o Cáceres.
Para ello, el consistorio ha realizado un importante esfuerzo económico y técnico para adaptar un aula totalmente digitalizada, que permitirá realizar los exámenes con medios informáticos avanzados.
Primer municipio
Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que Villanueva es el primer municipio en dar este paso, con la intención de que el modelo pueda extenderse en el futuro a otras localidades de la región.
El jefe provincial de Tráfico en Badajoz, José Luis Capilla, ha explicado que la implantación de este sistema responde a la evolución normativa, que obliga a realizar los exámenes teóricos por ordenador e incorpora nuevas herramientas como vídeos de percepción del riesgo. Asimismo, ha destacado que en la provincia de Badajoz se examinan cada año más de 26.000 personas, lo que da idea del volumen de este servicio.
Entre las principales ventajas, ha apuntado la posibilidad de conocer el resultado del examen de forma inmediata, así como una mejor organización de los turnos y la incorporación de nuevos servicios electrónicos para los usuarios.
Paso previo
De igual forma, desde el consistorio han señalado que el convenio firmado supone el paso previo a la puesta en marcha del servicio, que comenzará en las próximas semanas en un espacio ya homologado. Dicho espacio se ubica en las instalaciones del centro educativo municipal Jesús García Trujillo.
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