Don Benito autoriza 15 proyectos de obras por casi dos millones

El Ayuntamiento de Don Benito ha aprobado licencias de obras por valor de 1,8 millones de euros, correspondientes a 15 proyectos que incluyen la construcción de nuevas viviendas, reformas y naves industriales en distintos puntos de la localidad. Según el consistorio, entre las actuaciones autorizadas figura el proyecto de ejecución del Centro de Coordinación para medios del Plan INFOEX, que se ubicará en la calle Herreros del polígono industrial San Isidro. También se contempla la reurbanización del área del entorno de las calles Matachel, Jerte e Ibor.

Por otra parte, han subrayado que se ha dado luz verde a un proyecto de mejora de la red de abastecimiento de agua potable en la zona norte, que afectará a un conjunto de varias calles.