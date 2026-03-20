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Suceso

Muere un hombre de 42 años tras caer desde varios metros en una nave de Don Benito

El suceso se produjo por causas que aún se desconocen

Hospital Don Benito-Villanueva.

Hospital Don Benito-Villanueva. / EL PERIÓDICO

Samuel Sánchez

Don Benito

Un hombre de 42 años ha fallecido a última hora de la tarde de este jueves tras sufrir una caída desde varios metros de altura en una nave ubicada en la avenida de Vegas Altas de Don Benito, según ha podido conocer El Periódico.

El suceso se produjo por causas que aún se desconocen, cuando el varón cayó desde una altura considerable en el interior de dicha nave, lo que le provocó la muerte.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Nacional de la comisaría Don Benito-Villanueva, efectivos de la Policía Local de Don Benito y servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar su vida.

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La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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