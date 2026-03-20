Gastronomía en Santa Amalia
Siete chefs competirán por el mejor plato de tomate en Santa Amalia
El VIII Concurso Gastronómico ‘El tomate de Santa Amalia en la cocina’ se celebrará el 27 de marzo en el marco de la feria FEMSA
Samuel Sánchez
Santa Amalia ya conoce a los finalistas del VIII Concurso Gastronómico ‘El tomate de Santa Amalia en la cocina’, que se celebrará el próximo 27 de marzo dentro de la Feria Agroalimentaria de Santa Amalia (FEMSA). El certamen busca poner en valor el tomate como uno de los productos más representativos de las Vegas Altas del Guadiana.
En esta edición, los participantes deberán elaborar un plato cuyo ingrediente principal será el morcillo o jarrete con tomate, utilizando tomate concentrado producido en la localidad y carne amparada por la IGP Vaca de Extremadura.
Los siete finalistas son Rocío Maya (La Taberna de Noa), David Domínguez (La Fabiola, Cáceres), Antonio Jesús Falcón (Agallas Gastro & Food), Luis Miguel Reguero (Casa Claudio), Gonzalo Cabeza y Eliezer Ezequiel, alumnos del IES San Fernando de Badajoz, y Mario Rodríguez, cocinero de la Escuela Infantil Gloria Fuertes de Plasencia. La final se celebrará en directo en el recinto ferial, donde los cocineros dispondrán de dos horas para preparar sus propuestas ante un jurado formado por profesionales del ámbito gastronómico.
Asimismo, el certamen repartirá tres premios de 2.000, 1.000 y 500 euros, además de trofeo y diploma, mientras que todos los finalistas recibirán reconocimiento por su participación.
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