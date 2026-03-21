«La subida de costes del campo la acaba pagando el consumidor final»

El agricultor de las Vegas Altas, Juan Francisco Rodríguez Chamorro, agricultor, presidente de ASEPREX y miembro de la Plataforma en Defensa del Arroz, analiza la situación que atraviesa el sector arrocero tras una de las campañas más complicadas que recuerdan los productores. El incremento de los costes de producción, la incertidumbre del mercado y la comercialización pendiente de gran parte de la cosecha marcan un escenario que preocupa a los agricultores de la comarca.

Todo ello a las puertas de una nueva campaña para miles de agricultores, no solo productores de arroz, también de otros cultivos de gran relevancia en la comarca como son el tomate de industria, el maíz o la fruta de hueso. Todos encaran la campaña con la incertidumbre de los costes de producción y de un contexto geopolítico que condiciona también la planificación de sus explotaciones agrícolas. Por ello, Chamorro explica con claridad las expectativas de un sector, el arrocero, que arrastra ya varias campañas llenas de dificultades.

En las últimas semanas se habla mucho del encarecimiento del carburante por la situación internacional. ¿Cómo está afectando esto al campo?

Es un problema que acaba afectando a toda la sociedad. Los agricultores lo pagamos cuando producimos y también cuando consumimos, porque también somos consumidores. Cuando suben los costes en el campo, al final eso termina repercutiendo en toda la cadena, desde la producción hasta el precio final de los alimentos.

¿De qué forma se traduce ese aumento de costes en el trabajo diario de una explotación agrícola?

Se nota mucho en el día a día. Salir con el tractor a trabajar supone ahora entre 100 y 150 euros más que antes, aproximadamente un 50 % más. Puede parecer poco visto así, pero si lo llevas al conjunto de una campaña hablamos de varios miles de euros más de gasto al mes. Para una explotación agrícola es un incremento muy importante.

Además, el sector del arroz viene de un año complicado.

Sí, ha sido posiblemente el peor año que ha vivido este cultivo. Ha habido explotaciones que ni siquiera han cubierto costes. En algunos casos los agricultores han tenido que recurrir a préstamos de campaña para poder mantener la explotación y seguir adelante. Por eso cualquier incremento de costes llega en un momento especialmente delicado.

¿Cómo se presenta la campaña actual para el arroz en las Vegas Altas?

De momento la incertidumbre sigue siendo alta. Ahora mismo hay en torno al 70 % de la producción sin vender. El contexto internacional influye mucho en los mercados y eso hace que haya cautela a la hora de cerrar operaciones. Es una situación que genera preocupación en el sector.

¿Qué tipo de medidas cree que ayudarían a aliviar esta situación?

Se lleva hablando muchos años de medidas como el gasóleo profesional o ajustes fiscales para sectores estratégicos como la agricultura, la ganadería o el transporte. Son actividades esenciales para la economía y para el abastecimiento de alimentos. Si se adoptaran medidas de este tipo se ayudaría al sector, pero también al consumidor, porque se abarataría la producción y el transporte de alimentos.

También lanza un mensaje a la sociedad cuando el sector primario se moviliza.

Sí, porque muchas veces se piensa que las protestas del campo solo afectan a los agricultores, y no es así. Cuando el sector primario o el transporte salen a la calle es porque hay problemas que afectan a todos. La alimentación es algo estratégico y hay que valorar la producción nacional. Si dependemos demasiado de otros países para algo tan básico como la comida, eso puede ser un problema en situaciones de crisis.

En ese sentido, ¿cree que el sector primario está suficientemente valorado en la sociedad?

Creo que todavía falta conciencia sobre la importancia que tiene. Muchas veces solo se habla del campo cuando hay problemas o cuando los agricultores salen a protestar, pero detrás hay un trabajo fundamental para garantizar algo tan básico como la alimentación. Por eso es importante que se entienda que fortalecer la producción nacional no solo beneficia a los agricultores, sino a toda la sociedad, porque asegura que podamos seguir produciendo alimentos aquí y no depender en exceso de lo que venga de fuera.