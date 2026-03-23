Impactante vuelco de un coche en la calle Medellín de Don Benito

Un aparatoso accidente de tráfico alteró la tranquilidad de la noche del pasado sábado en Don Benito, cuando un vehículo volcó en la calle Medellín por causas que aún no han sido esclarecidas. El suceso, ocurrido en horario nocturno, sorprendió a los vecinos de la zona, que alertaron rápidamente a la Policía de lo ocurrido al percatarse de la magnitud del siniestro.

Imagen impactante

Y es que el coche quedó volcado sobre la calzada tras el impacto, en una escena que evidenciaba la violencia del accidente y que obligó a extremar las precauciones en el entorno. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los servicios de emergencia, que se encargaron de asegurar la zona y atender la situación.

Por el momento, no ha trascendido si hubo personas heridas ni el número de ocupantes que viajaban en el vehículo en el momento del vuelco. Tampoco se ha confirmado si en el accidente se vieron implicados otros turismos ni cuáles fueron los motivos por los que el vehículo acabó volcando en una céntrica calle del municipio dombenitense en pleno fin de semana.

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Investigación

Las circunstancias que rodean este suceso continúan bajo investigación, a la espera de que se puedan esclarecer las causas que provocaron el vuelco y determinar las posibles responsabilidades. En cualquier caso, la imagen del coche volcado en plena ciudad ha generado un gran revuelo en redes sociales entre los propios vecinos de la localidad calabazona.