El PP de Villanueva cuestiona el alquiler de suelo rústico municipal

El Partido Popular de Villanueva de la Serena ha mostrado su rechazo al modelo de arrendamiento de una finca municipal de ocho hectáreas en la zona de Quinto Pozuelos aprobado por el Ayuntamiento, al considerar que prioriza únicamente el criterio económico y deja de lado su función social.

El portavoz popular, Manuel Lozano, ha explicado que el consistorio ha optado por un sistema de subasta en el que la adjudicación se realizará al mejor postor, con un contrato inicial de 20 años y posibilidad de prórroga hasta los 30.

Capacidad económica

A juicio del PP, este modelo favorecerá a quienes dispongan de mayor capacidad económica, en detrimento de los agricultores locales. «¿Quién va a pujar más? Quien más tiene», ha señalado Lozano. En este sentido, ha defendido que el suelo rústico municipal debe destinarse prioritariamente a los agricultores, especialmente a los jóvenes que buscan iniciar su actividad, facilitando su acceso a este tipo de terrenos.

Plantación de frutales

El portavoz también ha criticado que el pliego de condiciones no contemple medidas en caso de que no se cumpla el destino previsto de la finca, la plantación de frutales. Asimismo, desde el PP villanovense se ha cuestionado que la valoración económica del arrendamiento haya sido realizada por el arquitecto municipal y no por el ingeniero técnico agrícola.

Por otro lado, el líder de los populares en Villanueva también ha denunciado la falta de información a la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga), que, según Lozano, desconocía el proyecto.

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Los populares consideran que la decisión se ha tomado «a espaldas» del sector y han reclamado un modelo que garantice igualdad de oportunidades y favorezca el desarrollo agrícola local. Además, Lozano ha acusado al PSOE de mantener un discurso contradictorio en relación con la gestión del suelo público, al criticar en otras localidades la enajenación de terrenos mientras, según ha señalado, en Villanueva de la Serena se han llevado a cabo actuaciones similares en distintos espacios municipales en los últimos años, algo que ha criticado el PP villanovense.