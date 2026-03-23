Los menores de 12 años podrán acceder gratuitamente
Vanesa Martín actuará el 18 de julio en Villanueva de la Serena
El concierto, enmarcado en las ferias patronales, permitirá a los asistentes disfrutar de sus nuevas canciones y éxitos anteriores por un precio de 35 euros
La cantante malagueña Vanesa Martín actuará el próximo 18 de julio en la localidad pacense de Villanueva de la Serena dentro de su nueva gira 'Casa Mía Tour 2026'.
En este concierto, que se desarrollará en el Anexo del Estadio Villanovense, Martín ofrecerá un espectáculo en el que presentará sus nuevos temas junto a los grandes éxitos que han marcado su trayectoria.
Las entradas, con un precio de 35 euros, ya están disponibles desde este lunes y pueden adquirirse de forma física en Pavo Villanueva, Pavo Don Benito y Solo Música Don Benito, así como de manera online a través de la aplicación EnterTicket.
Además, los menores de 12 años podrán acceder de forma gratuita, facilitando así que el evento pueda disfrutarse en familia, ha informado en nota de prensa los promotores del evento.
El concierto se enmarca dentro de la programación de las ferias patronales de Santiago y Santa Ana de Villanueva de la Serena.
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