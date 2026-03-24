Cae una red de droga en La Serena con 37 kilos de cocaína y tres detenidos

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal asentada en la comarca de La Serena dedicada a la introducción y distribución de droga en Extremadura, en una operación en la que han sido detenidas tres personas y se han intervenido 37 kilogramos de cocaína, 87.500 euros en efectivo, seis vehículos y un arma de fuego.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, la investigación se inició en diciembre de 2025 al detectarse un entramado que introducía importantes partidas de droga en la región para su posterior distribución a otros traficantes.

Los agentes comprobaron que los integrantes de la organización utilizaban vehículos “caleteados”, con dobles fondos y sofisticados sistemas de ocultación para transportar sustancias estupefacientes o dinero, además de adoptar medidas de seguridad para dificultar la acción policial.

El pasado 19 de marzo, en el marco de un dispositivo, fue interceptado un turismo en la autovía A-5, a la altura de Arroyo de San Serván, en cuyo interior se hallaron más de dos kilogramos de cocaína ocultos en un doble fondo, lo que motivó la detención de su conductor.

De forma simultánea, los agentes registraron una vivienda en la localidad pacense de Gargáligas, donde fueron arrestados sus moradores y se localizaron más de treinta kilogramos de cocaína ocultos en una mesa con doble fondo, así como más de 80.000 euros en una caja fuerte.

Los detenidos, dos hombres y una mujer de entre 47 y 64 años, fueron puestos a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión.

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La Policía estima que la droga intervenida podría haber alcanzado un valor superior a nueve millones de euros en el mercado ilícito, mientras que la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.