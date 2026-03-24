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Vecinos de San Gregorio, en Don Benito, donan un broche a la Virgen del Rosario

La pieza, elaborada en plata con detalles en oro, incorpora símbolos de la identidad calabazona y será bendecida el día 30

Broche donado a la Hermandad de la Oración en el Huerto.

Broche donado a la Hermandad de la Oración en el Huerto. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

La Asociación de Vecinos de San Gregorio, en Don Benito, ha donado un broche a la Hermandad de la Oración en el Huerto destinado a María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos. La entrega tuvo lugar el lunes en la Iglesia de la Sagrada Familia, con presencia de miembros de ambas entidades .

La pieza, elaborada en plata con elementos bañados en oro, presenta una ‘M’ central como monograma de la Virgen, acompañada de símbolos vinculados a la tradición local como espigas de trigo, el báculo de San Gregorio Ostiense y dos calabazas, en alusión al gentilicio dombenitense.

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