Villanueva de la Serena atrae a más de un centenar de aspirantes semanales con la nueva aula digital de la DGT

Villanueva de la Serena se ha convertido en la primera localidad de Extremadura, fuera de Cáceres y Badajoz, en albergar una aula digital para la realización de exámenes de la Dirección General de Tráfico (DGT), un servicio que permitirá examinarse en la localidad a más de un centenar de aspirantes cada semana y que se ha puesto en marcha este martes.

La alcaldesa, Ana Belén Fernández, ha destacado durante la inauguración que esta sede evitará desplazamientos a alumnos de comarcas como Vegas Altas, La Serena o La Siberia, que hasta ahora tenían que acudir a Cáceres o Badajoz.

Según ha indicado, la llegada semanal de aspirantes supondrá además un impacto económico en el comercio y la hostelería local, al tratarse de una ciudad que “recibe con los brazos abiertos” a quienes se examinan.

El aula, completamente digitalizada, adapta el sistema de pruebas a los nuevos formatos tecnológicos impulsados por la DGT y permitirá realizar los exámenes a través de medios telemáticos.

El jefe provincial de Tráfico en Badajoz, José Luis Capilla, ha señalado que este modelo permitirá conocer los resultados prácticamente al momento mediante la aplicación MiDGT, además de agilizar la gestión de las autoescuelas.

Capilla ha reconocido que la tasa de aprobados en los exámenes teóricos se sitúa en torno al 50%, aunque ha subrayado que la zona de Don Benito y Villanueva presenta los mejores resultados de toda Extremadura.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado que Villanueva de la Serena ha sido la única de las siete ciudades candidatas que ha logrado cumplir con las exigencias técnicas necesarias para albergar este servicio.

Quintana ha valorado el esfuerzo del Ayuntamiento para adaptar las instalaciones a los requisitos de la DGT y ha señalado que este organismo es un referente en modernización dentro de la administración pública.

La puesta en marcha del aula ha requerido meses de trabajo y ha contado con la colaboración de la Diputación de Badajoz para la adecuación técnica del espacio.

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Tras una primera jornada de pruebas con más de un centenar de alumnos, los exámenes se realizarán de forma regular todos los martes a partir de Semana Santa.