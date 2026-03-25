Alumnos de Villanueva aprenden sobre los riesgos de los alimentos ultraprocesados

Un total de 230 alumnos de tercer curso de la ESO de Villanueva de la Serena han participado estos días en un taller centrado en el consumo de alimentos ultraprocesados, en el que han conocido por qué resultan tan atractivos y qué efectos tiene su ingesta habitual.

Según han informado desde el consistorio villanovense, la actividad ha sido impartida por Javier Sánchez, investigador del Instituto de la Grasa del CSIC, quien ha explicado a los estudiantes las sustancias que potencian el sabor de estos productos y favorecen su consumo.

Este taller forma parte de la campaña ‘Alimentación y hábitos saludables’, impulsada para concienciar a los jóvenes sobre la importancia de mantener una dieta equilibrada.

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En concreto, la iniciativa prevé alcanzar a unos 1.500 escolares de la localidad a través de diferentes acciones formativas. Además de este taller, el programa incluye otros sobre bebidas energéticas, desayunos saludables, trastornos de la alimentación, salud bucodental y seguridad alimentaria, con el objetivo de promover hábitos de vida más saludables desde edades tempranas, tal y como han detallado.