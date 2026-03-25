La feria multisectorial de Santa Amalia acoge a más de 50 firmas

La localidad de Santa Amalia acogerá del 27 al 29 de marzo la XX edición de la Feria Agroalimentaria y Multisectorial (FEMSA), una cita consolidada tras dos décadas como referente comarcal en dinamización económica, empresarial y social.

El recinto ferial contará con un espacio expositivo de 2.400 metros cuadrados en el que participarán cerca de medio centenar de empresas de distintos sectores, con especial presencia del ámbito agroalimentario. Junto a este, también estarán representados otros sectores como el textil, calzado, joyería, artesanía, cosmética, seguros o servicios, con firmas procedentes de Extremadura y de provincias como Valladolid, Sevilla, Málaga o León.

La feria se organizará en dos grandes espacios. Por un lado, una carpa multisectorial de 1.600 metros cuadrados destinada a la exposición y venta de productos y servicios. Por otro, una carpa lúdica de 800 metros cuadrados que ofrecerá degustaciones de productos locales como embutidos y quesos, acompañadas de actuaciones musicales durante todo el fin de semana, han informado.

Amplio programa

El programa arrancará el viernes 27 con el acto inaugural a las 13:00 horas, seguido de la entrega de premios del Concurso Nacional de Cocina y una visita institucional al recinto y durante el fin de semana se celebrarán concursos, actuaciones musicales y propuestas de ocio para todos los públicos, entre ellas el concurso popular de caldereta o el campeonato de albañilería.

La alcaldesa, Raquel Castaño, ha destacado que alcanzar las 20 ediciones evidencia la consolidación de FEMSA como uno de los principales motores económicos y sociales de la comarca. Según ha señalado, la feria contribuye a proyectar la imagen de Santa Amalia como un municipio dinámico, capaz de atraer inversión, empresas y oportunidades.

Asimismo, ha defendido la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer el tejido empresarial y favorecer la fijación de población en el medio rural, mientras que ha puesto en valor el peso del sector agroindustrial local, destacando la presencia en la localidad de dos de las industrias de tomate más relevantes del país.

En este contexto, el tomate volverá a ser protagonista con la celebración del VIII Concurso Gastronómico ‘El tomate de Santa Amalia en la cocina’.

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En concreto, el certamen reunirá a siete finalistas que elaborarán en directo platos con este producto como base, en esta edición centrados en recetas de morcillo o jarrete con tomate.